بطولة فرنسا: ليل يواصل هدر النقاط

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل ليل الذي تلقى سلسلة من أربع هزائم في مختلف المسابقات هدر النقاط بتعادله مع ضيفه ستراسبورغ 3 3 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفشل ليل الذي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين في الدوري أمام سانت إتيان 0 1 وباريس سان جرمان حامل اللقب 1 3 في المرحلتين الماضيتين، اتبعهما بهزيمة أمام سبورتنغ البرتغالي 0 2 في مستهل مغامرته في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

تقدم ليل الذي اظهر علامات ضعف دفاعيا بهدفي الكوسوفي إيدون زيغروفا (15 و27)، قبل أن تتلقى شباكه ثلاثة أهداف عبر البرازيلي أندري سانتوس (30) والهولندي إيمانويل إيميغا (42) والسويدي سيباستيان ناناسي (66).

وأنقذ الكندي جوناثان ديفيد فريقه ليل من خسارة خامسة تواليا في مختلف المسابقات بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء تسبب بها زميله البرتغالي تياغو سانتوش (84).

ويحتل ستراسبورغ المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات وهزيمة.

ويلعب لاحقا رين مع لنس، ورينس مع باريس سان جرمان حامل اللقب.