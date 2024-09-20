شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الماشطة: لم أر عقد فيتوريا ولدينا ردود كثيرة فى حال تقدمه بالاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن كواليس رفض الفيفا قبول دعوى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والتي طالب فيها بقيمة عقده كاملاً.

وقال الماشطة في تصريحات لبرنامج الهدف عبر قناة أون تايم سبورت 2: الشعب المصري مضياف ويرحب بأي شخص، ولكن عقد فيتوريا للأسف تم تحريره بواسطة محاميه ولم أطلع عليه نهائياً، وعندما تم انهاء التعاقد كان الاتحاد حريصاً جداً على ألا يكون هناك غبار على سمعة مصر.

أضاف المستشار القانوني لاتحاد الكرة: تم تحويل المبلغ الذي طالب به فيتوريا وتم الاتفاق عليه مع الاتحاد، ولكن بعد الاتفاق بإيملات رسمية وتم تحويل المبلغ رفع قضية وطالب بـ 4 ملايين يورو كيف يمكن أن يتعاقد معه فريق آخر في المستقبل.

واختتم: فيتوريا من حقه الاستئناف على حكم رفض طلبه، وسيكون لنا رد فعل على ذلك في حالة الاستئناف، لا فرق بين العربي والانجليزي في العقود وهذا الكلام ترويج إعلامي، وسمعت الكثير بشأن عقد فيتوريا ولدينا الكثير لقوله في حال تقدم فيتوريا بالاستئناف.

ورفضت لجنة اوضاع اللاعبين بالفيفا قبول دعوى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 ملايين يورو والتي كانت أمام قاض اسباني.