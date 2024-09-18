شكرا لقرائتكم خبر عن "شربوا من نيلها وشجعوا أبطالها".. سفراء الدول الكبرى يحتفون بنجوم الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الاندماج السريع يعيشها سفراء الدول العظمى في القاهرة، مع عادات وطباع الشعب المصري، فسريعاً ما يتأثرون باحتفالات المصريين وطباعهم التي تعتبر مصدر قوة كبير لأحفاد الفراعنة، في كونهم عنصراً سريع التأثير على الثقافات المختلفة، ربما بفضل مرونتهم وتكيفهم مع كل الأوضاع وربما كان السر في مياه النيل، التي تجبر من شرب منها على العودة إليها مرات عديدة.

وفي الآونة الأخيرة، حرص سفراء الدول العظمى على تكريم أبطال الفراعنة، وتشجيعهم في مختلف الألعاب في ظل تفوقهم الرياضي وحصد الإنجازات، وكان آخر تلك المشاهد في السفارة الفرنسية.

السفير الفرنسى يحتفى بأبطال مصر بأولمبياد باريس 2024

احتفى السفير الفرنسى فى مصر، إيريك شوفالييه، بالأبطال المصريين الفائزيين بالميداليات الأولمبية لبطولة أولمبياد باريس 2024، وهم أحمد الجندى، البطل الأولمبى فى الخماسى الحديث وسارة سمير، الفائزة فى المركز الثانى بالميدالية الفضية فى وزن 81 كجم فى رفع الأثقال ومحمد السيد، الفائز بالميدالية البرونزية فى سلاح سيف المبارزة وذلك لتهنئتهم بإنجازاتهم.

وتبادل السفير الفرنسى فى مصر لمسات المبارزة بالسلاح مع البطل الأوليمبى أحمد الجندى، صاحب الرقم القياسى العالمى بالخماسى الحديث، كما شارك سفير فرنسا فى مصر، مبارزة بالسيف مع البطل محمد السيد، صاحب برونزية سيف المبارزة، ولم يكتف السفير الفرنسى بهذا فقط، بل شارك فى لقاء لمصارعة ذراع ( الريست ) مع البطلة سارة سمير، الحائزة على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال 81 كجم، إذ نجحت البطلة المصرية فى هزيمة السفير وحققت فوز مستحق لها، بحسب ما ذكرت السفارة الفرنسية عبر حسابها الرسمى على منصة إكس".

السفير البريطاني السابق يقف على الكرة مع رمضان صبحي

نشرت صفحة السفارة البريطانية على فيس بوك، صورًا للسفير البريطانى السابق بالقاهرة جون كاسن واقفا على الكرة مع رمضان صبحي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين بالسفارة يلتقطون الصور مع اللاعب، وكان رمضان صبحي، تواجد في وقت سابق بمقر السفارة الإنجليزية ، لاستخراج التأشيرة قبل التوجه لإنجلترا، للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام تعاقده بشكل رسمى مع نادى ستوك سيتى الإنجليزى.



السفير البريطاني

السفير الأمريكي يحضر مباراة كرة قدم

شهد السفير الأمريكى بالقاهرة ستيفن بيكروفت، في وقت سابق، إحدى مباريات الدورى المصرى لكرة القدم الأمريكية بين فريقى الإيجلز والهيل هاوندز، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس للدورى المصرى لكرة القدم الأمريكية، وأبدى السفير الأمريكى إعجابه بمستوى اللاعبين المصريين فى رياضة كرة القدم الأمريكية، مؤكدا تطور اللعبة سريعا فى مصر، كما أشاد بالمنشآت الرياضية بالمركز الأولمبى بالمعادى.



السفير الأمريكي بالقاهرة

السفير البريطاني: وجود محمد صلاح في بريطانيا نعمة من الله

أشاد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بالفرعون المصري محمد صلاح الذي يلعب ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، قائلا: محمد صلاح ساحر، وشخص من خارج هذا العالم، وهذا الكوكب، فهو من كوكب آخر، أضاف بايلي خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة :نعمة من نعم الله أننا لدينا محمد صلاح في بريطانيا كأشهر مصري في العالم، مفيش أحسن من كدة، نيابة عن الحكومة البريطانية أشكر محمد صلاح بسبب وجوده المميز معنا خلال السنوات الماضية.

السفير الياباني يكرم أبطال الجودو

كرم السفير الياباني بالقاهرة لاعبى منتخب الجودو المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، وذلك فى منزله، وحضر التكريم مرزوق على رئيس الاتحاد، وثنائي المنتخب المتأهل للأولمبياد، محمد رشوان أسطورة الجودو المشرف على المنتخبات، وعدد من مدربى الجودو بالأندية والمنتخبات.