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مباراة أرسنال وتوتنهام تسجل رقما قياسيا سلبيا في تاريخ الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجلت مباراة أرسنال وتوتنهام الجارية الآن ضمن مواجهات الجولة الرابعة من ، رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البريميرليج.

وشهد شوط المباراة الأول 7 بطاقات صفراء (5 لتوتنهام - 2 لأرسنال)، ليسجل أكبر عدد من البطاقات في أول 45 دقيقة بتاريخ الدوري الإنجليزي.

أصحاب البطاقات الصفراء في الشوط الأول

ويليام ساليبا (أرسنال) - الدقيقة 15

أودوجيو (توتنهام) - الدقيقة 27

بينتانكور (توتنهام) - الدقيقة 32

يوريان تيمبر (أرسنال) - 35

فيكاريو (توتنهام) - الدقيقة 37

كولوسيفيسكي (توتنهام) - الدقيقة 45+2

فان دي فان (توتنهام) - الدقيقة 45+2

الجدير بالذكر أن شوط المباراة الأول بين الجانرز والسبيرز انتهى بالتعادل السلبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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