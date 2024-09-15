مباراة أرسنال وتوتنهام تسجل رقما قياسيا سلبيا في تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
سجلت مباراة أرسنال وتوتنهام الجارية الآن ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البريميرليج.
وشهد شوط المباراة الأول 7 بطاقات صفراء (5 لتوتنهام - 2 لأرسنال)، ليسجل أكبر عدد من البطاقات في أول 45 دقيقة بتاريخ الدوري الإنجليزي.
أصحاب البطاقات الصفراء في الشوط الأول
ويليام ساليبا (أرسنال) - الدقيقة 15
أودوجيو (توتنهام) - الدقيقة 27
بينتانكور (توتنهام) - الدقيقة 32
يوريان تيمبر (أرسنال) - 35
فيكاريو (توتنهام) - الدقيقة 37
كولوسيفيسكي (توتنهام) - الدقيقة 45+2
فان دي فان (توتنهام) - الدقيقة 45+2
الجدير بالذكر أن شوط المباراة الأول بين الجانرز والسبيرز انتهى بالتعادل السلبي.
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