بطولة ألمانيا: بايرن يواصل انطلاقته المثالية بثلاثية لكاين في فوز ساحق على هولشتاين كيل

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل بايرن ميونيخ بدايته المثالية في حملته لاسترجاع لقب الدوري الألماني لكرة القدم وألحق هزيمة ثقيلة بمضيفه هولشتاين كيل الصاعد حديثا 6 1 ضمن المرحلة الثالثة التي شهدت عودة باير ليفركوزن حامل اللقب ووصيفه شتوتغارت الى سكة الانتصارات.

وعلى ملعب "هولشتاين ستاديون"، بسط العملاق البافاري هيمنته منذ اللحظات فدكّ شباك منافسه المغمور عن طريق جمال موسيالا (1) والإنكليزي هاري كاين صاحب الثلاثية "هاتريك" (7 و43 و90+1 من ركلة جزاء) ونيكولاي ريمبرغ (13 خطأ في مرماه)والبديل الفرنسي ميكايل أوليسيه المنضم هذا الصيف مقابل 50 مليون يورو (65).

وأحرز البوسني أرمين غيغوفيتش هدفا شرفيا لمصلحة أصحاب الأرض (82).

ورفع بايرن الذي حلّ ثالثا الموسم الماضي في أسوأ نتائجه منذ زمن بعيد، رصيده الى تسع نقاط لينفرد بصدارة الترتيب مستفيدا من خسارة هايدنهايم (6 نقاط) على يد بوروسيا دورتموند 2 4 الجمعة.

من جهته، تلقى هولشتاين كيل خسارته الثالثة تواليا ليقبع في ذيل الترتيب.

ويستعد بايرن لانطلاق مشواره القاري عندما يواجه دينامو زغرب الكرواتي الثلاثاء ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق النادي البافاري الذي يتولى الإشراف عليه هذا الموسم البلجيكي فنسان كومباني، في بداية الدوري فوزين على مضيفه فولفسبورغ 3 2 وضيفه فرايبورغ 2 0.

وشهد اللقاء عودة لوروا سانيه الى تشكيلة بايرن بعدما ابتعد عن الملاعب منذ كأس أوروبا الأخيرة بسبب الإصابة، لكنّ لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي سابقا لم يدخل أرضية الملعب وبقي على دكة البدلاء.

وخضع إبن الـ 28 عاما لجراحة في الفخذ بعد كأس أوروبا التي خاض فيها جميع مباريات المنتخب الألماني.

"الفريق الجيد يخسر مرة لا اثنتين تواليا"

واستعاد باير ليفركوزن حامل اللقب نغمة الانتصارات بفوزه الكاسح على مضيفه هوفنهايم 4 1.

وكان "فيركسليف" تعرّض لخسارته الاولى هذا الموسم على يد لايبزيغ في المرحلة الثانية 2 3، وهي الأولى ايضا في الدوري منذ 463 يوما، وتحديدا منذ سقوطه أمام بوخوم 0 3 في أيار/مايو 2023.

وقال نجم وسط ليفركوزن السويسري غرانيت تشاكا بعد المباراة "الفريق الجيد يخسر مرة واحدة، ولكن ليس مرتين أو ثلاث أو أربع مرات على التوالي".

وسجّل لليفركوزن الفرنسي مارتين تيرييه الذي أحرز هدفه الاول في البوندسليغا على الإطلاق (17) والنيجيري فيكتور بونيفايس (30 و75) وتيمو فيرتس (71 من ركلة جزاء)، فيما سجّل لهوفنهايم ميرغيم بيريشا (37).

ورفع ليفركوزن رصيده الى ست نقاط في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

وحصد شتوتغارت وصيف البطل الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم بعد انطلاقة متعثرة بتخطيه مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 1.

وسجّل لشتوتغارت الذي يواجه بوروسيا دورتموند الأحد المقبل كل من دينيز أونداف (21) والبوسني إرميدين ديميروفيتش (58 و61)، في حين سجّل لمونشنغلادباخ الفرنسي ألحسن بليا (27).

واستهل شتوتغارت الموسم بشكل سيء، فخسر مباراته الاولى أمام فرايبورغ 1 3، ثمّ تعادل أمام ماينتس 3 3.

وفشل لايبزيغ في تحقيق فوزه الثالث من ثلاث مباريات بعد أن اكتفى بالتعادل أمام أونيون برلين من دون أهداف.

وكانت الفرصة سانحة أمام لايبزيغ لإعتلاء الصدارة بالعلامة الكاملة، لكنه فشل في هزّ شباك فريق العاصمة.

كما فاز فرايبورغ على بوخوم 2 1.

ويدين فرايبورغ بفوزه الى النمسوي تشوكوبويكي أدامو (58 و61)، بعدما كان الهولندي ميرون بوادو منح بوخوم التقدم (45).

ورفع فرايبورغ رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما بقي بوخوم من دون أي فوز وأي نقطة في المركز الأخير.

كما تغلب أينتراخت فرانكفورت على مضيفه فولفسبورغ 2 1.

وتألق المصري عمر مرموش بتسجيله هدفي الفوز لفرانكفورت (30 و82 من ركلة جزاء)، في حين سجّل ريدل باكو هدف فولفسبورغ الوحيد (76).