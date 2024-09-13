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فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي للمدربين، أفضل 11 لاعبا للجولة الرابعة، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط.

وشهد التشكيل تواجد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قائدا للفريق، ومحمد صلاح نجم نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة الرابعة:

حراسة المرمى: فيربروجين (برايتون - 4.5 مليون).

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول - 7 مليون) - ريكو لويس (السيتي - 4.7 مليون) - باو توريس (أستون فيلا - 4.5 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 12.7 مليون) - بالمر ( - 10.6 مليون) - إيزي (كريستال - 6.9 مليون) - روجرز (أستون فيلا - 5.1 مليون).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 15.2 مليون) - مونيز (فولهام - 6.1 مليون) - ويلبيك (برايتون - 5.7 مليون).

وتبدأ الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، بمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون.

لمشاهدة نصائح الجولة الرابعة تابع الفيديو التالي:

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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