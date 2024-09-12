جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل العودة من فترة التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة إلى الدوران بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، والتي شهدت إقامة العديد من المواجهات القوية لمنتخبات العالم خلال تصفيات كأس العالم والبطولات القارية.

ويعود الدوري الإنجليزي من بوابة الجولة الرابعة، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، وتستمر منافساتها إلى يوم الأحد 15 سبتمبر.

وتسلط الخليج 365 الضوء على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انقضاء 3 جولات وقبل الدخول إلى الجولة الرابعة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الرابعة

1 – مانشستر سيتي .. 9 نقاط

2 – ليفربول .. 9 نقاط

3 – برايتون .. 7 نقاط

4 – آرسنال .. 7 نقاط

5 – نيوكاسل يونايتد .. 7 نقاط

6 .. برينتفورد .. 6 نقاط

7 .. أستون فيلا .. 6 نقاط

ويتواجد فريق توتنهام في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي يأتي في المركز الـ11 بنفس رصيد النقاط.

بينما يقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وحيد على فولها، بينما تعرض للهزيمة على يد برايتون وليفربول.