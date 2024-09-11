الامارات | 7 مشاهد جديدة تنتظر موسم دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب جمهور الدرجة الأولى موسماً استثنائياً جديداً من خلال بطولة الدوري التي ستنطلق في الـ15 من سبتمبر الجاري، بمشاركة فرق قوية سبق لها اللعب في دوري المحترفين، ما يعطي للمنافسات نكهة مميّزة.

وتبرز إلى الواجهة مشاهد إدارية وفنية عدة، تؤكد أن دوري الدرجة الأولى (الهواة) 2024-2025، سيكون مثيراً ومميّزاً، وأبرز تلك المشاهد قرار اتحاد كرة القدم بتكريم الأندية مالياً، بحسب مراكزها وأمور فنية أخرى. وفي ما يلي أبرز تلك المشاهد:

الدعم المالي

أسهم قرار اتحاد كرة القدم الإماراتي، بدعم أندية الدرجة الأولى مادياً بنهاية الموسم وحسب مراكزها، في استعدادات كبيرة، واستقطاب لاعبين جيدين، بينهم لاعبون سابقون مثّلوا «الأبيض» الإماراتي، وذلك بهدف الاستفادة من الدعم المالي، وتطوير المستوى الفني.

5 فرق شركات

ارتفع عدد فرق الشركات الخاصة التي ستشارك في البطولة من «4 فرق» في الموسم الماضي إلى «5 فرق» في الموسم المقبل، ما يعني أننا سنقبل على مردود فني عالٍ بعد النجاح الذي تحقق في مواسم ماضية، وهي فرق «فليتوورد يونايتد»، و«غلف إف سي»، و«يونايتد»، و«الظاهرة»، و«غلف يونايتد».

مدربون مواطنون

تراجع عدد المدربين المواطنين الذين يقودون أندية الدرجة الأولى من تسعة في الموسم الماضي إلى خمسة في الموسم الجديد، وهم: مدرب دبا الفجيرة الدكتور عبدالله مسفر، ومدرب العربي بدر طبيب، ومدرب الظاهرة إسماعيل أحمد، ومدرب حتا محمد جلبوت، ومدرب مصفوت معتز عبدالله.

التكتم الإعلامي

حرصت أندية عدة على عدم نشر أخبار تعاقداتها أو مبارياتها الودية التي خاضتها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في حالة إدارية وفنية غير معهودة للفرق، تهدف إلى الاستفادة من عنصر المفاجأة.

لاعبون دوليون

تشهد منافسات دوري الدرجة الأولى المقبلة ظهور لاعبين دوليين سبق لبعضهم اللعب في صفوف المنتخب الوطني إلى جانب آخرين لعبوا مع أندية المحترفين، ومنهم إسماعيل الحمادي مع الحمرية، وجمال معروف مع الجزيرة الحمراء، ويعقوب حسن مع الإمارات، وريان يسلم مع الظفرة، وهناك آخرون سيكون لهم دور فني بارز في الظهور الفاعل مع أنديتهم.

غياب أندية مؤثرة

يشهد الدوري المقبل غياب أندية مؤثرة، وهي: مسافي الذي يلقب بـ«الحصان الأسود»، والرمس، والتعاون، وكان لكل منها دور مهم في استقطاب المواهب، وتحقيق نتائج مؤثرة في الصعود والهبوط، كما تتمتع برصيد جماهيري كبير، وذلك بعد أن اعتذرت هذه الأندية عن المشاركة لأسباب مالية.

الجزيرة الحمراء

يشارك نادي الجزيرة الحمراء في البطولة كأول نادٍ يستعين بشركات استثمارية لبناء الفريق الأول والمشاركة في البطولة، ما أسهم بتوفير دعم مادي كبير، أثمر عن استقطاب لاعبين مميّزين.