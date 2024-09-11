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بكلمات مؤثرة.. أكرم توفيق يودع محمود متولي بعد رحيله عن الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ودع لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق، زميله السابق في الفريق محمود متولي بكلمات مؤثرة بعد انتقاله إلى الاتحاد السكندري.

ونشر أكرم عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "أخويا وصاحبي وحبيب قلبي ربنا يكرمك ويوفقك واشوفك أحسن واحد في الدنيا، وربنا يكرمك ويعوضك خير وتكسر الدنيا مع فريقك الجديد، وأشوفك دايما بخير وعلى خير يا أجدع صاحب في الدنيا، أخويا محمود متولي عم البلد".

وكان قد أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع محمود متولي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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