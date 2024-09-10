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الامارات | خسارة قاسية للبحرين في تصفيات كأس العالم

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المصدر: وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة قاسية للبحرين في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الياباني فوزا عريضا وكبيرا على نظيره البحريني بخمسة أهداف دون رد على استاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سجل لليابان أياسا أويدا (37 من ركلة جزاء و47) وهيديماسا موريتا (61 و65) وكوكي أوجاوا (81).

وتربع المنتخب الياباني في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويليه المنتخب السعودي (4 نقاط) ثم البحرين بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وفي المركز الرابع إندونيسيا (نقطتين) التي تعادلت مع أستراليا بدون أهداف في جاكرتا، لتحل أستراليا خامسة بنقطة واحدة، وأخيرا الصين بدون أي رصيد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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