شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبيرة على اختبارات كابيتانو مصر في القاهرة والجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة المتحدة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة إجراء اختبارات الموسم الثالث من كابيتانو مصر، وسط إقبال كبير من المواهب، وفي هذه المحطة تجرى الاختبارات في الجيزة والقاهرة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام هي 8 و9 و10 سبتمبر الجاري.

وتضمنت الشروط والتعليمات الخاصة باختبارات الموسم الثالث من كابيتانو مصر أن يكون المتقدم مواليد 2010 ( 14 سنة ) على أن يكون الحضور بصورة شهادة الميلاد.

ومن ضمن الشروط أيضا أن لا يكون اللاعب مسجلا بأي نادى أو هيئة رياضية بالإضافة إلى حضور الاختبارات بالزى الرياضى (شورت - تيشيرت - حذاء رياضي ).

ويتضمن الشرو أيضا الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة، حيث يتم السماح لكل مشترك باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته أثناء الاختبارات.

وشددت اللجنة المشرفة على اختيار المواهب على أن الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم على الاستمارات.