نجم ليفربول يعلن تمرده ويطالب بالرحيل

كشفت تقارير صحفية، أن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول يطالب بالرحيل عن صفوف الريدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يتعاقد نادي ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الجاري سوى مع صفقة وحيدة، وهو اللاعب فيديريكو كييزا، في حين أعلن عن صفقة الحارس جيورجي مامارداشفيلي.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي بحلول الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن الحارس الأيرلندي كويمين كيليهر رغبته في مغادرة نادي ليفربول الإنجليزي، لكونه لا يمثل الحارس الأول في صفوف الريدز.

وكان الحارس الأيرلندي أساسيًا مع الريدز في ظل غياب أليسون بيكر الموسم الماضي بعدما عانى البرازيلي من إصابة، وشارك في 26 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال كيليهر في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “أوضحت رغبتي خلال السنوات القليلة الماضية، في الرحيل عن الريدز لأنني أريد أن أصبح الحارس الأول وألعب أسبوعًا تلو الآخر”.

وتابع: “اتخذ النادي قرارًا بالحصول على حارس مرمى آخر ومن الخارج يبدو أنهم اتخذوا قرارًا بالذهاب في اتجاه مختلف”.

واختتم: “في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأنه قراري بنسبة 100% ولكن في بعض الأحيان لا يكون الأمر دائمًا بين يدي، ولكنني لدي طموح وأرغب في اللعب أساسيًا”.

وتلقى ليفربول عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني من نوتينجهام فورست لضم كيليهر خلال الميركاتو الشتوي الماضي ولكن النادي الإنجليزي رفضه.