محمد صلاح: سيقتلونني في ليفربول إذا فعلت هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن التطور الكبير في مستواه التهديفي في فريق ليفربول مقارنة بفترة تواجده مع فريق روما.

وقال صلاح في تصريحات، عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "قمنا ببعض المحادثات مع أرني سلوت، وأعتقد أن الفريق يؤدي بشكل جيد هذا الموسم، هذا هو الشيء الأهم وأنا أيضاً ألعب بشكل جيد".

وأضاف: "نحتاج إلى الاستمرارية وتحقيق بطولة كبيرة خلال الموسم الحالي، وأحب المشاركة في المباريات الكبيرة، وبشكل خاص أمام مانشستر يونايتد خاصة في ظل المنافسة القوية بين الفريقين.

وتابع: "تطورت كثيراً في الفترة الماضية مع مرور الوقت، خلال فترة تواجدي في روما سجلت 30 هدف في موسمين، الآن إذا سجلت هذا الرقم في موسمين أيضاً هنا سيقتلونني".

وواصل: "أعتقد أن الأمور تغيرت كثيراً، في موسمي الأول مع الفريق والتتويج بالحذاء الذهبي، ومن هنا أصبحت التوقعات كبيرة".

واختتم صلاح تصريحاته: "خلال الموسم الأول لي في الدوري الإنجليزي، لم أتمكن من تسجيل الكثير من الأهداف في الفرق الكبيرة، ولكن بعد تسجيلي أول هدف أصبحت الأمور أسهل".

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