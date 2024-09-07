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مانشستر سيتي يبحث عن تمديد عقد مهاجمه اللامع

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ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مانشستر سيتي عن تمديد عقد مهاجمه اللامع إرلينج هالاند خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ترحيب اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي يرغب في تمديد عقد هالاند، بعد المستويات الكبيرة التي يستمر المهاجم النرويجي في تقديمها خلال السنوات الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة السيتي تبحث عن استغلال اكتفاء هجوميًا من أجل إقناع هالاند بتمديد عقده، والذي ينتهي بنهاية صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في التعاقد مع هلاند في صيف 2022، حيث توج المهاجم النرويجي بالعديد من البطولات وعلى رأسها ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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