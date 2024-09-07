تردد قناة الرابعة الرياضية Iraqi Sport TV HD 2024 الناقلة مباريات تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تعتبر قناة الرابعة الرياضية واحدة من أهم القنوات الرياضية المتواجدة في الوطن العربي. وذلك منذ انطلاقتها وقد استطاعت القناة جذب انتباه عشاق الرياضة، خاصة محبي كرة القدم وتقدم القناة محتوى رياضي متميز بما في ذلك أهم البطولات المحلية والعالمية وتتيح للمشاهدين متابعة المنافسات الكبرى بجودة عالية.

تردد قناة الرابعة الرياضية على نايل سات

تسعى قناة الرابعة الرياضية إلى توفير تغطية شاملة لمباريات كرة القدم على مستوى الوطن العربي والعالم. إذا كنت ترغب في متابعة المباريات والبطولات المحلية والعالمية، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي (V)

هذا التردد يتيح لك مشاهدة القناة بجودة عالية دون تقطع أو تشويش، ما يضمن لك تجربة مشاهدة مميزة لأهم الأحداث الرياضية.

تردد قناة الرابعة الرياضية على عرب سات

إلى جانب نايل سات، يمكن لعشاق الرياضة ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية على عرب سات وتتميز القناة بعرض البطولات المحلية والعربية مثل الدوري العراقي الممتاز، بالإضافة إلى بطولات عربية أخرى، كما أنها تتميز ببثها عالي الجودة. إذا كنت تفضل متابعة المباريات عبر عرب سات، إليك التردد المناسب:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: أفقي (H)

خطوات ضبط تردد قناة الرابعة

إذا كنت ترغب في ضبط قناة الرابعة الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية لضمان الاستمتاع بمشاهدة القناة: