منتخب العراق يبدأ مشوار حلم المونديال بالفوز على سلطنة عمان

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ منتخب العراق حملته في التصفيات الأسيوية لكأس العالم ٢٠٢٦ بتحقيق فوز صعب وهام على منتخب سلطنة عمان بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخب بحضور ٧٠ الف متفرج بستاد مدينة البصرة جنوب العراق .

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ١٣ وسجله هداف منتخب العراق ايمن حسين بعد تمريرة من علي جاسم .

بهذه النتيجة يحصد منتخب العراق اول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية ليبدا مشواره بنجاح من اجل التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى كأس العالم بعدما شارك مرة واحدة فقط في كأس العالم بالمكسيك ١٩٨٦ في جيل ذهبي ضم نجوم المنتخب العراقي واساطيره رعد حمودي و عدنان درجال واحمد راضي وحسين سعيد و حارس محمد وغيرهم من نجوم اسود الرافدين .

يذكر ان المجموعة تضم الى جانب منتخب العراق ومنتخب سلطنة عمان كل من فلسطين وكوريا الجنوبية والاردن والكويت .