الموافقة تمت.. زميل رونالدو على أعتاب الشباب السعودي

أصبح نادي الشباب السعودي على بعد خطوة واحدة من ضم زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت قناة الكأس القطرية، أن إدارة نادي الشباب السعودي حصلت على موافقة لجنة الاستقطاب على انتقال رافا سيلفا، نجم بنفيكا البرتغالي.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الشباب السعودي، تستعد لحسم صفقة رافا سيلفا، لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

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رافا يلعب في صفوف المنتخب البرتغالي بجانب الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي حصد جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم.

وسجل رونالدو خلال الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، 35 هدفًا، ويليه الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال برصيد 28 هدف.