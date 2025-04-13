السعودية | اختبارات «نافس» في 3 صفوف دراسية.. غداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختبارات المدينة المنورة. (واس) (1)

الخليج 365_الرياض

شددت وزارة التعليم، على المدارس الابتدائية والمتوسطة للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة كافة، على إجراء الاختبارات الوطنية «نافس» الورقية والرقمية اعتباراً من غد (الإثنين)، في نحو 20,900 مدرسة، بينما يبلغ عدد الطلاب الإجمالي في الاختبارات الورقية والرقمية نحو 1,150,000 مُرشح.

‏ويستهدف الاختبار، مواد القراءة والرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ومواد القراءة والرياضيات والعلوم للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط، دون أن يكون لنتيجة الاختبار أي تأثير على انتقال الطالب للصف الذي يليه في نهاية العام الدراسي.

وبينت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الاختبارات تهدف لتقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتوفير التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه، وتمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها، مشيرة إلى أن هذه الصفوف تمثل نهاية مراحل تعليمية، فالصف الثالث الابتدائي يمثل نهاية مرحلة الصفوف الأولية والمبكرة، والصف السادس يمثل نهاية المرحلة الابتدائية، والصف الثالث المتوسط يمثّل نهاية المرحلة المتوسطة، والمرحلة الابتدائية معاً.

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