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جامعة جدة تعلن بدء استقبال مشاركات الطلبة في مسابقة تحدي التقنية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

جامعة جدة تعلن بدء استقبال مشاركات الطلبة في مسابقة تحدي التقنية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم عن استقبال مشاركات الطلاب وطالبات في مسابقة تحدي التقنية لخدمة القرآن الكريم وعلومه.
حيث تهدف المسابقة لتمكين الطلاب المتميزين من تقديم حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة القرآن الكريم وعلومه.

تفاصيل التسجيل

آخر موعد للتسجيل: 18 أبريل 2025م
الفئة المستهدفة: طلاب وطالبات الجامعات والتعليم العام. ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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