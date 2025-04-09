شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تعلن بدء استقبال مشاركات الطلبة في مسابقة تحدي التقنية والان نبدء بالتفاصيل



حيث تهدف المسابقة لتمكين الطلاب المتميزين من تقديم حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة القرآن الكريم وعلومه. تفاصيل التسجيل آخر موعد للتسجيل: 18 أبريل 2025م

الفئة المستهدفة: طلاب وطالبات الجامعات الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم عن استقبال مشاركات الطلاب وطالبات في مسابقة تحدي التقنية لخدمة القرآن الكريم وعلومه.حيث تهدف المسابقة لتمكين الطلاب المتميزين من تقديم حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة القرآن الكريم وعلومه.آخر موعد للتسجيل: 18 أبريل 2025مالفئة المستهدفة: طلاب وطالبات الجامعات السعودية والتعليم العام. ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.