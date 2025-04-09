شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تعلن بدء استقبال مشاركات الطلبة في مسابقة تحدي التقنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم عن استقبال مشاركات الطلاب وطالبات في مسابقة تحدي التقنية لخدمة القرآن الكريم وعلومه.
حيث تهدف المسابقة لتمكين الطلاب المتميزين من تقديم حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة القرآن الكريم وعلومه.
الفئة المستهدفة: طلاب وطالبات الجامعات السعودية والتعليم العام. ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.
حيث تهدف المسابقة لتمكين الطلاب المتميزين من تقديم حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة القرآن الكريم وعلومه.
تفاصيل التسجيلآخر موعد للتسجيل: 18 أبريل 2025م
الفئة المستهدفة: طلاب وطالبات الجامعات السعودية والتعليم العام. ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.