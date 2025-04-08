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29 أبريل آخر موعد لمغادرة المعتمرين.. وعقوبة المخالفين تصل 100 ألف ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • 29 أبريل آخر موعد لمغادرة المعتمرين.. وعقوبة المخالفين تصل 100 ألف ريال 1/2
  • 29 أبريل آخر موعد لمغادرة المعتمرين.. وعقوبة المخالفين تصل 100 ألف ريال 2/2

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الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الحج والعمرة يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج، ويوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين.
وأكدت أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.


عقوبة المخالفين

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات للحددة، مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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