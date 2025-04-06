شكرا لمتابعة خبر عن تبوك تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار في تيماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة تبوك، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (10.8) ملم في طريق الملك عبد الله بتيماء، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت تيماء (7.0) ملم، والقليبة بتيماء (2.8) ملم، والديسة بضباء (1.6) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (39) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، نجران، والباحة).

وأوضح التقرير، تسجيل منطقة مكة المكرمة (9.2) ملم في القضيمة برابغ، و(3.8) ملم في ذهبان بجدة، و(3.6) ملم في جامعة الملك عبد الله بجدة، و(2.2) ملم في ثول بجدة. فيما سجّلت منطقة عسير (5.8) ملم في الرس ببيشة، و(4.1) ملم في طريق الملك فيصل بالنماص، و(1.6) ملم في ثلوث المنظر ببارق، و(1.4) ملم في ملحه الحباب بطريب.

وأشار التقرير، إلى تسجيل محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة (3.2) ملم في الأكحل، ومحافظة مهد الذهب (2.6) ملم، والحناكية (2.4) ملم، وبلدية بدر في محافظة بدر (1.0) ملم، فيما سجّلت منطقة نجران (3.2) ملم في الحضن بنجران. وسجّلت منطقة القصيم (1.0) ملم في عقلة الصقور، و(0.6) ملم في كلٍ من النبهانية، وقبه بمحافظة الأسياح، كما سجّلت كلٌ من المنطقة الشرقية في محطة القطار بحفر الباطن، ومنطقة الباحة في قلوه، (0.8) ملم.

ودعت الوزارة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة زيارة الرابط التالي:هنا.