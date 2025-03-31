شكرا لمتابعة خبر عن العثور على وليمة عشاء ملقاة على الطريق السريع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر وليمة عشاء كاملة ملقاة على جانب أحد الطرق السريعة.

وتفاعل عدد من المغردون مع المقطع بتعليقات انتقدت إهدار النعمة، حيث دعا البعض إلى ضرورة التعامل مع فائض الطعام بطريقة مسؤولة، مثل التبرع به للمحتاجين أو إبلاغ الجهات المختصة.

وعلق أحد المغردين قائلاً: “التصرف الصحيح هو إبلاغ الجهات المختصة مثل المرور أو البلدية ليتم التعامل مع الطعام بشكل مناسب، بدلاً من إهداره”.

فيما طالب آخرون بتكثيف التوعية حول أهمية حفظ الطعام، وتفعيل مبادرات مجتمعية للحد من الهدر الغذائي والاستفادة منه بطرق إنسانية.