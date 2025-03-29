شكرا لقرائتكم خبر عن "حافلات المدينة" تعلن عن مواعيد خدمة النقل الترددي لصلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع حافلات المدينة، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم عن مواعيد خدمة النقل الترددي, للمتوجهين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء الكريم لصلاة العيد يوم غد، لتبدأ من الساعة الثانية فجرًا وحتى الثامنة صباحًا.وحددت الخدمة 4 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهابًا وعودة" انطلاقًا من الإستاد الرياضي، وسيد الشهداء، وحي الخالدية، ومواقف كلية السلام، فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء.