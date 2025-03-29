شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد يصدر تعليمات مهمة لتجنب الازدحام خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.