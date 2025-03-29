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شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد يصدر تعليمات مهمة لتجنب الازدحام خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مع قرب حلول عيد الفطر السعيد وما يصاحبها من كثافة مرورية متوقعة، أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على أهمية لجوء المسافرين إلى استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة كأداة رئيسية لتجنب الازدحام وتسهيل عملية العبور.
وشددت المؤسسة على أن الاستفادة من تطبيق ”جسر“ لإتمام عمليات الدفع المسبق لرسوم العبور وتأمين المركبات، بالإضافة إلى متابعة خدمة البث المباشر للاطلاع على حالة الحركة المرورية وتقدير زمن الانتظار، تعد خطوات حاسمة لتجاوز مناطق الإجراءات بسلاسة وتقليل فترات التوقف التي تسبب الازدحام.
وأكدت أن الاستعداد المسبق عبر القنوات الرقمية هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان انسيابية حركة المركبات وتفادي الاختناقات المرورية عند منطقة الجسر.
يذكر أن جسر الملك فهد أطلق مؤخرًا خدمة ”المسار السريع“ ”JESR PLUS“ وهي خدمة تتيح للمسافر من السعودية إلى البحرين أو العكس إنهاء إجراءات السفر عبر مسار مخصص لعبور منطقة الإجراءات، وتوفير تجربة جديدة ومميزة لخدمة العميل.
وشددت المؤسسة على أن الاستفادة من تطبيق ”جسر“ لإتمام عمليات الدفع المسبق لرسوم العبور وتأمين المركبات، بالإضافة إلى متابعة خدمة البث المباشر للاطلاع على حالة الحركة المرورية وتقدير زمن الانتظار، تعد خطوات حاسمة لتجاوز مناطق الإجراءات بسلاسة وتقليل فترات التوقف التي تسبب الازدحام.
جسر الملك فهدوأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوة تأتي استباقًا للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال فترة العيد.
وأكدت أن الاستعداد المسبق عبر القنوات الرقمية هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان انسيابية حركة المركبات وتفادي الاختناقات المرورية عند منطقة الجسر.
خدمات المسافرين على جسر الملك فهدونوهت المؤسسة أيضًا بضرورة التأكد من حمل كافة وثائق السفر المطلوبة سارية المفعول، واستيفاء الاشتراطات الأخرى المحددة من الجهات المختصة، كعوامل مساعدة تساهم في عدم تعطيل حركة السير أو إطالة مدة العبور الكلية للمسافرين والمركبات.
يذكر أن جسر الملك فهد أطلق مؤخرًا خدمة ”المسار السريع“ ”JESR PLUS“ وهي خدمة تتيح للمسافر من السعودية إلى البحرين أو العكس إنهاء إجراءات السفر عبر مسار مخصص لعبور منطقة الإجراءات، وتوفير تجربة جديدة ومميزة لخدمة العميل.