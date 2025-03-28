شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة الأعلى.. اعرف حالة الأمطار اليوم الجمعة بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في السعودية

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ(24.2) ملم في الشفا بمحافظة الطائف، ضمن (6) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار.وسجّلت الطائف (12.0) ملم، وبني سعد في ميسان (9.8) ملم، ومطار الطائف (4.2) ملم، والعرضية الجنوبية بالعرضيات (3.8) ملم، بحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.وحول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (51) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع والعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، عسير، تبوك، جازان، نجران، الباحة).وأشار إلى تسجيل منطقة الباحة (10.0) ملم في بلخزمر بالمندق، و(8.8) ملم في الجوة بالمخواة، و(6.4) ملم في برحرح بالمندق، و(4.9) ملم في شبرقة بالباحة.وسجّلت الدائر في منطقة جازان (9.7) ملم، والجبل الأسود بالريث (8.9) ملم، وكلٌ من عيبان بالعيدابي، وصبيا (2.5) ملم، وسد بيش ببيش (2.3) ملم.ولفت التقرير، إلى تسجيل منطقة عسير (7.8) ملم في أبها، و(7.6) ملم في المركز الوطني للأرصاد بأبها، و(7.2) ملم في تمنية بأبها، و(6.8) ملم في ظهران الجنوب، و(6.5) ملم في الحرجة، و(4.6) في خميس مشيط.وسجّلت النمصة في بدر الجنوب بنجران (6.6) ملم، وبدر الجنوب (3.5) ملم، وبئر عسكر بنجران (3.0) ملم، والأخدود بنجران (2.1) ملم. وسجّلت تبوك (0.8) ملم في الديسة بضباء.ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة المذكورة، عبر هذا الرابط بالضغط هنا.