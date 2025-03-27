شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة 27 رمضان.. جهود تنظيمية وخدمية للكشافة في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهم أكثر من 400 كشاف بجمعية الكشافة العربية السعودية في الجهود التنظيمية والخدمية داخل المسجد الحرام ليلة 27 من رمضان، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتجمع الصحي بمكة المكرمة، والأمن العام.

وأسهم المشاركون في إرشاد التائهين، وتوجيه المعتمرين إلى وجهاتهم، وإدارة الحشود، وتنظيم الحركة وانسيابيتها، والحد من الازدحام، لا سيما في المناطق ذات الكثافة العالية، ما ساعد على تعزيز راحة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم بطمأنينة.

دعم صحي

كما قدمت الوحدات الكشفية دعمًا نوعيًا للجانب الصحي، إذ ساندت المراكز الصحية ومستشفيات أجياد والحرم، من خلال إرشاد المرضى، وتقديم الدعم للفرق الطبية في حالات الطوارئ، ضمن جهود تكاملية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين.



صلاتا العشاء والتراويح

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور جمعية الكشافة العربية السعودية في تعزيز العمل التطوعي وترسيخ ثقافة العطاء، اذ يسهم أعضاؤها سنويًا في دعم القطاعات المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان والحج، انطلاقًا من أهم مبادئ الكشافة القائمة التي أكدت الواجب تجاه الآخرين.

أدَّى المصلون بالمسجد الحرام اليوم صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان؛ تحريًا لليلة القدر في أجواء إيمانية تحفها السكينة والطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن.



وتدفق المعتمرون والمصلون إلى المسجد الحرام وساحاته منذ ساعات الصباح الأولى، وامتلأت أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام والبدروم والتوسعة السعودية الثالثة بضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء عباداتهم ومناسكهم على الوجه الأمثل وهم ينعمون بالأمن والأمان بفضل من الله ثم بفضل ما وفرته الحكومة الرشيدة من عناية واهتمام لراحة ضيوف الرحمن.