مطالبات تحت المجهر.. توسع المجاردة ونطاق عمراني لبارق

في حين ناشد عدد من المواطنين في محافظة المجاردة وبارق الجهات المعنية زيادة النطاق العمراني لمحافظة المجاردة واعتماد نطاق عمراني لمحافظة بارق، قال رئيس بلدية المجاردة المهندس مرعي العمري: «البلدية تعمل مع الوزارة وأمانة المنطقة وهيئة تطوير عسير على التوسع في النطاق العمراني للمحافظة، وهناك آلية في التوسع من قِبل الوزارة سترى النور قريبا».

شوط كبير

حول النطاق العمراني لمحافظة بارق، أوضح رئيس البلدية عايض المحجاني لـ«دوت الخليج» أنه فيما يخص النطاق العمراني فلا يوجد نطاق عمراني لمحافظة بارق فيما سبق، وتعمل البلدية حاليا على اعتماد نطاق عمراني للمحافظة، وتم قطع شوط كبير في ذلك، وسيعتمد قريبا بعد إكمال بعض الملاحظات.

وفيما يخص المراكز التابعة لمحافظة بارق، أشار إلى اعتماد حيز عمراني دائم لها، بعدما تم أخيرا اعتماد حيز عمراني دائم لمركز جمعة ربيعة، وجار استكمال بعض الملاحظات على الحيازات العمرانية لبقية المراكز، وهناك متابعة مستمرة من أمير منطقة عسير وأمين المنطقة.

رخص البناء

يقول حسن البارقي: «محافظة بارق بلا نطاق عمراني، ونتمنى أن تتعاون هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة لاعتماد نطاق عمراني لكل أحياء وقرى المحافظة»، بينما تمنى علي البارقي المرونة من بلدية بارق في رخص البناء، خاصة للمواقع التي عليها صكوك من أجل التوسع في البناء والعمران، والاستفادة من الدعم الحكومي، والخاص في التمويل العقاري، الذي يشترط وجود رخصة بناء من أجل الدعم المادي.

مخططات المحافظة

في محافظة المجاردة، التي تشهد نموا سكانيا مضطردا وحراكا تجاريا كبيرا على مستوى منطقة عسير، فإن نطاقها العمراني «القديم» لا يتجاوز 130.469.70 م2 فقط، ومعمول به حتى الآن، بينما المخططات في المحافظة 2.425.122 م2، مما دعا أهالي المجاردة إلى المطالبة بزيادة النطاق العمراني للمحافظة.

وقال عبدالله الشهري: «نطاق المجاردة العمراني قديم وصغير، والمحافظة تشهد نموا سكانيا وحراكا عمرانيا وتجاريا، لذا هناك حاجة للتوسع في اتجاهات عدة بالمحافظة، ليشمل التطوير كل أرجاء المجاردة».