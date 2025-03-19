شكرا لمتابعة خبر عن استئناف الرحلات المباشرة بين الدمام ودمشق بعد 14 عامًا من التوقف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استأنفت الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة بين دمشق والدمام، بعد انقطاع دام 14 عامًا، حيث أقلعت أول رحلة صباح اليوم من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط الجوية بين سوريا والمملكة، وتسهيل حركة السفر بين البلدين.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا بين المدينتين، ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

يُذكر أن الرحلات المباشرة بين دمشق والدمام كانت قد توقفت منذ أكثر من 14 عامًا، وجاء استئنافها ليعكس تحسن العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة.

وقد أعرب عدد من المسافرين عن سعادتهم باستئناف هذه الرحلات، مؤكدين أن ذلك سيسهل عليهم التواصل مع ذويهم وأداء أعمالهم بسهولة أكبر.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، وتوفير خيارات سفر أكثر للمسافرين من وإلى سوريا والمملكة.

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