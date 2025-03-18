"كريم بايك" فرصه للجمع بين العباده والنشاط البدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الثلاثاء - 18 مارس 2025 Tue - 18 Mar 2025 مكة - المدينة المنورة WhatsApp Image 2025-03-18 at 11.37.14 AM WhatsApp Image 2025-03-18 at 11.37.15 AM WhatsApp Image 2025-03-18 at 11.37.15 AM (1) WhatsApp Image 2025-03-18 at 11.37.15 AM (2)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.