السعودية | جوازات منفذ الحديثة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

استقبلت جوازات منفذ الحديثة بمنطقة الجوف ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان لعام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

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