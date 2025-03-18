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الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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  • الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 1/2
  • الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 2/2

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 30 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 30 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 34 درجة مئوية.
- الرياض 31 درجة مئوية.
- جدة 36 درجة مئوية.
- أبها 22 درجة مئوية.
- تبوك 32 درجة مئوية.
- بريدة 30 درجة مئوية.
- حائل 28 درجة مئوية.
- الباحة 22 درجة مئوية.
- عرعر 30 درجة مئوية.
- سكاكا 31 درجة مئوية.

- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 29 درجة مئوية.
- الخرج 31 درجة مئوية.
- المجمعة 29 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 33 درجة مئوية.
- الدوادمي 31 درجة مئوية.
- شرورة 35 درجة مئوية.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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