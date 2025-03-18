شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء متعاطي المخدرات من العقوبة بشرط التقدم للعلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منح فرصة للعلاج دون مساءلة جزائية لمن يتعاطى أو يدمن المواد المخدرة، بشرط الالتزام بضوابط معينة.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: ” أنه وفق النظام، لا تُقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه”.

كما أشارت إلى ضرورة تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إن وُجدت، أو الإرشاد إلى مكانها، لضمان الاستفادة من هذا الإعفاء القانوني.

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