شكرا لمتابعة خبر عن المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية هطول أمطار بـ 10.4 ملم في الحسو بالحناكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ (10.4) ملم في الحسو بمحافظة الحناكية، ضمن (7) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت محافظة المهد (2.6) ملم، ومطار المدينة (2.2) ملم، وحي المطار بالمدينة (2.0) ملم، والحناكية (1.2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (56) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال 24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، والباحة).

وأوضح التقرير تسجيل منطقة الرياض (3.9) ملم في عسيلة بوادي الدواسر، و(3.0) ملم في عرجاء بالدوادمي، و(2.5) ملم في مرات، و(2.4) ملم في حلبان بالقويعية، و(2.0) ملم في حي الريان بالدوادمي. فيما سجّلت مكة المكرمة (6.6) ملم في رنية، و(1.2) ملم في كل من العفيرية برنية، ومحمية سجا بالمويه، و(0.6) ملم في الليث.

وأشار إلى تسجيل (4.9) ملم في ضربه بالقصيم، و(3.0) ملم في دخنه بالرس، و(2.2) ملم في المذنب، و(1.2) في عنيزة، و(0.9) في مطار القصيم، فيما سجّلت منطقة عسير (6.4) ملم في تمنية بأبها، و(2.6) ملم في الشغف بأبها، و(2.2) ملم في المضة بطريب، و(1.2) ملم في كل من وادي بن هشبل، والصفية بخميس مشيط.

وأبان التقرير تسجيل منطقة حائل (3.1) ملم في الغزالة، و(1.2) ملم في مطار حائل، و(0.9) ملم في الشملي، و(0.8) في كلٍ من حائل، والجثياثة ببقعاء، فيما سجّلت بلجرشي بمنطقة الباحة (1.0) ملم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة المذكورة زيارة رابط الموقع.