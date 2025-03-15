شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متباينة على نجران وحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.