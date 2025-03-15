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"الأرصاد": أمطار متباينة على نجران وحائل

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"الأرصاد": أمطار متباينة على نجران وحائل

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وهطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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