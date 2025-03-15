شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول في 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكةحسب بيان الأرصاد، يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك باتجاه خليج العقبة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك باتجاه خليج العقبة.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.