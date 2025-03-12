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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين توقع اتفاقية شراكة مع الجامعة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الجامعة السعودية الالكترونية وهيئة الصحفيين السعوديين اليوم، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في المملكة بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.
ومثل الجانبان في توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة بالرياض كل من رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى مرضي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الأحمري.
وتشمل الاتفاقية عدة مجالات للتعاون المشترك، أبرزها تنظيم برامج تدريبية واستشارية في مجالات الإعلام، وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجامعة والهيئة.
ويهدف الطرفان إلى إطلاق مشاريع مستقبلية مشتركة تشمل إنشاء مراكز دراسات إعلامية متخصصة وبرامج أكاديمية تركز على الإعلام الرقمي، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وأكد رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية، أهمية هذه الشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين في ظل التطور الكبير لما يشهده الإعلام السعودي بجميع وسائله، لنقل وتعزيز النهضة التي تعيشها المملكة على المستويات كافة.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة الإعلام والإعلاميين ورفع جودة مخرجات تدريب الإعلاميين.
ومثل الجانبان في توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة بالرياض كل من رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى مرضي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الأحمري.
وتشمل الاتفاقية عدة مجالات للتعاون المشترك، أبرزها تنظيم برامج تدريبية واستشارية في مجالات الإعلام، وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجامعة والهيئة.
مشاريع مستقبليةوتهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية للمخرجات الأكاديمية عبر شراكات فعّالة، بالإضافة إلى توفير الاستخدام المتبادل للمرافق والقاعات التابعة للطرفين بما يسهم في تحسين بيئة العمل الأكاديمية والإعلامية، وتسهم كذلك في تطوير مهارات الطلاب والصحفيين من خلال ورش عمل ودراسات أكاديمية تواكب أحدث التطورات في مجال الإعلام.
ويهدف الطرفان إلى إطلاق مشاريع مستقبلية مشتركة تشمل إنشاء مراكز دراسات إعلامية متخصصة وبرامج أكاديمية تركز على الإعلام الرقمي، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وأكد رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية، أهمية هذه الشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين في ظل التطور الكبير لما يشهده الإعلام السعودي بجميع وسائله، لنقل وتعزيز النهضة التي تعيشها المملكة على المستويات كافة.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة الإعلام والإعلاميين ورفع جودة مخرجات تدريب الإعلاميين.