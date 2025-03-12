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رئيس البرلمان العربي: محادثات جدة تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي للمملكة عالميًا

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي استضافة المملكة العربية للمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك في إطار الجهود التي تهدف إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وثمّن المبادرة الكريمة التي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، ومساعيها الحميدة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، انطلاقًا مما تتمتع به من ثقل سياسي ودبلوماسي في المنطقة والعالم، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ودعمهما الدائم للمبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن العالمي.

وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن "اجتماع جدة حقق خطوات مهمة نحو تحقيق السلام بأوكرانيا".

وقالت الخارجية الأمريكية، حسب قناة العربية، إن "أوكرانيا وافقت خلال اجتماع جدة على وقف إطلاق النار 30 يومًا في حال التزمت روسيا".

وزير الخارجية ود. العيبان خلال المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا - واس

المباحثات الأمريكية الأوكرانية

وأفاد بيان أمريكي أوكراني أن "واشنطن سترفع فورا التجميد عن تبادل المعلومات الاستخبارية".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن "كييف ستشكل فريقا للتفاوض للبدء فورا في مفاوضات السلام".
وأضافت: "اتفقنا مع كييف على إبرام اتفاقية شاملة للكشف عن المعادن قريبا".

حل الأزمة الأوكرانية

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، استضافت المملكة، في جدة اليوم الثلاثاء، المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان.

ولي العهد خلال خلال استقباله رئيس أوكرانيا بقصر السلام في جدة - واس

ومثل الجانب الأمريكي في جلسة المحادثات وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، فيما مثل الجانب الأوكراني مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندري سيبها، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.
وتأتي المحادثات ضمن مساعي المملكة لحل الأزمة في أوكرانيا، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وضمن جهودها لتعزيز الأمن والسلام العالمي، وانطلاقًا من إيمانها بأهمية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وأن الحوار هو الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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