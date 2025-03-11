شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف راية تكسو الشوارع .. جدة تتزين بالأخضر في يوم العلم السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت شوارع وميادين محافظة جدة اليوم الثلاثاء، أجواء احتفالية مميزة بمناسبة يوم العلم السعودي، حيث تزينت الطرق بأكثر من 3000 علم سعودي، تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية تحت راية التوحيد، وتأكيدًا لمشاعر الولاء والانتماء للوطن.

وأفاد مدير عام خدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة، ماجد السلمي، أن الأمانة نفذت خطة شاملة لتزيين الشوارع والميادين بالأعلام، إلى جانب تحديث اللوحات الإعلانية والشاشات الرقمية على الطرق لعرض تصاميم وطنية تعكس روح المناسبة.

وأوضح أنه جرى إضاءة مبنى الأمانة وميدان السارية باللون الأخضر، في مشهد يبرز معاني الفخر والوحدة الوطنية.

وأشار السلمي إلى أن الأمانة أقامت فعالية خاصة في مقرها الرئيسي احتفاءً بهذا اليوم، تضمنت أركانًا تعريفية عن تاريخ العلم السعودي، وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية على الحضور، وسط أجواء عكست الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع.