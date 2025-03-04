شكرا لقرائتكم خبر عن نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري للجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الاثنين، في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته غير العادية، وذلك في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع التحضيرات للقمة العربية الطارئة بشأن تطورات القضية الفلسطينية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

