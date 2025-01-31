شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لدعم غزة تصل إلى مطار العريش والان نبدء بالتفاصيل

جهود دعم السعودية لغزة

الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنته سفارة المملكة في القاهرة.ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية.ويأتي هذا تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.كما تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.وكانت وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 54، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية.وقبلها وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 53، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.