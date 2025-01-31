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الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لدعم غزة تصل إلى مطار العريش

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لدعم غزة تصل إلى مطار العريش 1/3
  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لدعم غزة تصل إلى مطار العريش 2/3
  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لدعم غزة تصل إلى مطار العريش 3/3

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الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنته سفارة المملكة في القاهرة.
ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية.
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لدعم غزة - سفارة المملكة في القاهرة

جهود دعم السعودية لغزة

ويأتي هذا تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لدعم غزة - سفارة المملكة في القاهرة

كما تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55 لدعم غزة - سفارة المملكة في القاهرة

وكانت وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 54، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية.
وقبلها وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 53، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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