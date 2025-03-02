شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

العناية بالمصحف الشريف

الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين

250 معتمرًا ومعتمرة

الدمام - شريف احمد - زار ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه الوزارة، مساء اليوم السبت الأول من شهر رمضان ١٤٤٦هـ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.يأتي ذلك ضمن البرامج الثقافية التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث تجولوا في أقسامه ومرافقه، واستمعوا إلى شرح من مسؤولي المجمع حول آلية العمل فيه ومراحل الطباعة والتغليف.وتعرّف الضيوف على الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف، من حيث الطباعة والإصدارات والنشر والتوزيع، كما اطلعوا على مراحل إنتاجه وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.هذا إلى جانب جهود المملكة في خدمته والعناية به، واستمعوا أيضًا إلى شرح وافٍ حول آلية الطباعة، والمراجعة والتدقيق، لضمان أعلى معايير الدقة والجودة.وفي ختام الزيارة، قدّم المجمع للضيوف نسخًا من القرآن الكريم وترجمة معانيه، وأعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم للمملكة وقيادتها الرشيدة على جهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على نشر كتاب الله بمختلف اللغات، وتيسير وصوله إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم.يُشار إلى أن الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم نحو 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة من قارة دول جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا.وهي (الهند، باكستان، بنجلاديش، تركيا، سريلانكا، نيبال، المالديف، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، أستراليا، نيوزلندا، روسيا).ويوجد الضيوف خلال هذه الفترة في المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي، وزيارة المساجد والمواقع التاريخية، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وإكمال البرامج المعدّة لهم.ويوم الأربعاء الماضي، توافد الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، وهم 250 معتمرًا ومعتمرة، يمثلون 14 دولة.وكان في استقبالهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسط خدمات لوجستية متكاملة.