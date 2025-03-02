السعودية | جمعية الدعوة برفحاء تفطّر أكثر من 1,000 صائم يوميًا في 6 مخيمات خلال رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفطر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء خلال شهر رمضان لهذا العام، أكثر من 1,000 صائم يوميًا، في 6 مخيمات، وذلك ضمن خطط وبرامج، تشمل أنشطة دعوية وإثرائية مرافقة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية زيد الشمري، أن المخيمات صُمّمت لتناسب تنوع الجاليات، بتخصيص خيام منفصلة لكل من الجالية الناطقة بالأوردية، الهندية، البنغلادشية، والعربية، بالإضافة إلى خيمة للمصلى وأخرى كمستودع.

وأكد الشمري أن الجمعية توفر العديد من الفرص التطوعية طيلة الشهر الكريم، حيث يمكن للراغبين المشاركة عبر منصة العمل التطوعي.

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