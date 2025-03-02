السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية لدعم مرضى القصور الكلوي السودانيين في مصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؛ لدعم مرضى القصور الكلوي السودانيين في جمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي.

ويهدف المشروع إلى توفير العلاج المستمر لمرضى الفشل الكلوي السودانيين في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان، حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل وهي ضمان خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، ورسم خرائط لمقدمي الخدمات في الخليج 365 ذات الكثافة السكانية العالية من السودانيين، وضمان الوصول المستدام إلى العلاج.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم جهود المنظمات الدولية لمكافحة تفشي الأمراض المزمنة المنتشرة في مختلف دول العالم.

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