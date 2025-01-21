شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بتركيا تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق فندق مدينة بولو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت سفارة المملكة لدى تركيا، عن خالص تعازيها في وفاة عدد من الأشخاص أثر ضخم حريق اندلع في أحد المباني بمدينة بولو.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي علي منصة إكس، اليوم الثلاثاء: “تعرب السفارة عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لجمهورية تركيا جراء وفاة عددٍ من الأشخاص بسبب اندلاع حريق في مبنى بمدينة بولو”.

وأضافت السفارة في بيانها: “وتعبّر السفارة عن تضامن المملكة مع جمهورية تركيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

‏وشهدت تركيا صباح اليوم حادثًا مروعًا إثر اندلاع حريق ضخم في أحد الفنادق في منتجع كارتال كايا للتزلج بمدينة بولو‬، المعروفة بجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

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