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الزعاق: الموجات التوديعية للشتاء ستكون طوال شهر رمضان القادم .. فيديو

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الزعاق: الموجات التوديعية للشتاء ستكون طوال شهر رمضان القادم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس، خالد الزعاق، عن طبيعة الأجواء المتعلقة بشهر رمضان لهذه العام.

ولفت إلى أن الشتاء يشتد في شهري ديسمبر ويناير بموجات قطبية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “العربية”.

وأشار خبير الطقس إلى أن الشتاء ينتهي في شهر فبراير بموجات توديعية يسميه العامة “برد بياع الخبل عباته”.

وأضاف أن الموجات التوديعية للشتاء ستكون طوال في شهر رمضان المقبل، وسيطول الشتاء على غير عادته لكن الصيف سيدخل بشكل مفاجئ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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