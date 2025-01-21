شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الموجات التوديعية للشتاء ستكون طوال شهر رمضان القادم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس، خالد الزعاق، عن طبيعة الأجواء المتعلقة بشهر رمضان لهذه العام.

ولفت إلى أن الشتاء يشتد في شهري ديسمبر ويناير بموجات قطبية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “العربية”.

وأشار خبير الطقس إلى أن الشتاء ينتهي في شهر فبراير بموجات توديعية يسميه العامة “برد بياع الخبل عباته”.

وأضاف أن الموجات التوديعية للشتاء ستكون طوال في شهر رمضان المقبل، وسيطول الشتاء على غير عادته لكن الصيف سيدخل بشكل مفاجئ.