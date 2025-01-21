شكرا لمتابعة خبر عن رحلة طيران باكستانية من الدمام تنتهي بإيقاف طيار ومساعده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فتحت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية تحقيقا بعد هبوط طياريها على المدرج الخطأ في لاهور.

وكان طاقم الرحلة “PK 150” التي كانت متجهة من الدمام إلى ملتان، هبطت بالخطأ بطائرة A320 على مدرج خاطئ، حيث كانت أضواء المدرج مطفأة في ذلك الوقت.

وأوقفت إدارة الخطوط الجوية الباكستانية كل من قائد الطائرة ومساعده، وبدأت تحقيقًا في الحادث.

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أنه تم اتخاذ إجراءات ضد الطيار المعني ومساعده الأول، مع اتخاذ خطوات أخرى بمجرد اكتمال التحقيق.