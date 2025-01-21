25 مليون ريال لدرء أخطار السيول بنجران

وأوضحت الأمانة، أن المشروع يتكون من أحواض تهدئة بسعة تقديرية 98.000م3، وقنوات فتوحة بطول 1000م2، وقنوات صندوقية بطول 1350م2، وشبكة مواسير خرسانية بأقطار مختلفة بطول 1800م2، بالإضافة إلى مجموعة من مصائد الأمطار تربط على شبكة المواسير والقناة الصندوقية.
وأكدت الأمانة أنها تولي مشروعات تصريف السيول عناية كبرى، حيث إنها من المشروعات التنموية الحيوية، التي تسهم مستقبلاً في تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول عن المدينة وأهلها، إضافة الى المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ما زالت تحت الدراسة، تمهيدًا لطرحها وترسيتها.
من ناحية أخرى، أصدرت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها 5421 رخصة إنشائية خلال عام 2024، وذلك عبر موقع «بلدي».
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، عبدالله آل فاضل، أن الرخص شملت إصدار 1934 رخصة بناء، و1287 شهادة إشغال، و1072 تعديل مكونات البناء، و449 نقل ملكية، و319 تـجديد رخصة بناء، و319 رخصة هدم، و41 رخصة ترميم.
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