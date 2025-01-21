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اليوم الثلاثاء.. طريف وتبوك تسجلان أقل درجات حرارة في المملكة

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الدمام - شريف احمد - سجلت كل من طريف وتبوك أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت كل منهما درجتين مئوية.
وجاء ترتيب أقل درجات حرارة في المملكة كالتالي:
- طريف وتبوك درجتان مئوية.
- رفحاء 3 درجات مئوية.
- القريات وعرعر 4 درجات مئوية.
- القصيم وسكاكا 5 درجات مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

سجلت الدمام 8 درجات مئوية ليلة الثلاثاء/الأربعاء، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة كالتالي:
- الدمام 8 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 22 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 9 درجات مئوية.
- جدة 21 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 3 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
- حائل 4 درجات مئوية.
- الباحة 10 درجات مئوية.
- عرعر 4 درجات مئوية.
- سكاكا 4 درجات مئوية.
- جازان 22 درجة مئوية.

- نجران 10 درجات مئوية.
- الخرج 10 درجات مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر درجة مئوية.
- الدوادمي 6 درجات مئوية..
- شرورة 13 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تبقى درجات الحرارة منخفضة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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