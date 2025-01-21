شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثلاثاء.. طريف وتبوك تسجلان أقل درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة الصغرى

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انخفاض درجات الحرارة

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الدمام - شريف احمد - سجلت كل من طريف وتبوك أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت كل منهما درجتين مئوية.وجاء ترتيب أقل درجات حرارة في المملكة كالتالي:- طريف وتبوك درجتان مئوية.- رفحاء 3 درجات مئوية.- القريات وعرعر 4 درجات مئوية.- القصيم وسكاكا 5 درجات مئوية.سجلت الدمام 8 درجات مئوية ليلة الثلاثاء/الأربعاء، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقسوجاءت درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة كالتاليالدمام 8 درجات مئويةمكة المكرمة 22 درجة مئويةالمدينة المنورة 13 درجة مئويةالرياض 9 درجات مئويةجدة 21 درجة مئويةأبها 9 درجات مئويةتبوك 3 درجات مئويةبريدة 6 درجات مئويةحائل 4 درجات مئويةالباحة 10 درجات مئويةعرعر 4 درجات مئويةسكاكا 4 درجات مئويةجازان 22 درجة مئويةنجران 10 درجات مئويةالخرج 10 درجات مئويةالمجمعة 8 درجات مئويةوادي الدواسر درجة مئويةالدوادمي 6 درجات مئويةشرورة 13 درجة مئويةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تبقى درجات الحرارة منخفضة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقيةفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منهاكما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق