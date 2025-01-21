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الدمام 8 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة

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  • الدمام 8 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة 3/3

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 8 درجات مئوية ليلة الثلاثاء/الأربعاء، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة كالتالي:
- الدمام 8 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 22 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 9 درجات مئوية.
- جدة 21 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 3 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
- حائل 4 درجات مئوية.
- الباحة 10 درجات مئوية.
- عرعر 4 درجات مئوية.
- سكاكا 4 درجات مئوية.
- جازان 22 درجة مئوية.
درجات الحرارة الصغرى على المناطق السعودية - (اليوم)

- نجران 10 درجات مئوية.
- الخرج 10 درجات مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر درجة مئوية.
- الدوادمي 6 درجات مئوية..
- شرورة 13 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تبقى درجات الحرارة منخفضة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
ارتفاع الموج في البحر الأحمر من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي - وكالات

وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.
حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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