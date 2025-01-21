قطار الرياض يبدأ تشغيل محطتي الحلة والمدينة الصناعية الأولى على المسار البرتقالي اليوم

بدأت هيئة النقل العام بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2025، بتشغيل محطتي الحلة والمدينة الصناعية الأولى على المسار البرتقالي ضمن مشروع قطار الرياض.

وقد شهد الأسبوع الماضي تشغيل 5 محطات جديدة ضمن مشروع قطار الرياض، منها المحطات المضافة إلى المسار الأزرق: "الورود 2"، و"المتحف الوطني"، و"البطحاء"، إلى جانب تشغيل محطتيْن على المسار البرتقالي، وهما "ظهرة البديعة" و"الجرادية

ووفقا لموقع" الهيئة الملكية لمدينة الرياض " فإن شبكة قطار الرياض تشكل العمود الفقري لنظام النقل العام في مدينة الرياض، بطاقة استيعابية تقارب 3.6 مليون راكب يوميا.

كما جرى اختيار 6 محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً وبمحطات عددها 85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.